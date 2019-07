Berge: “Bu millet 15 Temmuz'da tek yürek oldu”

15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümü nedeniyle açıklama yapan İsa Berge, “Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümündeyiz. 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyoruz ve onları saygıyla anıyoruz. 15 Temmuz gazilerimizi minnettarız. 15 Temmuz destanını yazan, darbecileri çaresiz bırakan milletin adıdır Türkiye. F 16'lara, tanklara, helikopterlere ve ağır silahlara karşı dimdik duran direnişin adıdır Türkiye. Rüştünü dünyaya ispatlayan, bu vatan için 251 şehit veren Anadolu'nun ta kendisidir Türkiye. Ömer Halisdemir'lerin gözünü kırpmadan can verdiği ülkenin adıdır Türkiye” dedi.

“Bir millet vatanı için uyumadı”

15 Temmuz'da kahramanlık örneği sergileyen milletin demokrasi nöbetlerini hatırlatan VANESOB Başkanı Berge, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu millet uyumadı ve her akşam vatan nöbeti tuttu. Van Beşyol Meydanı'ndaki Okçular Tepesi'nde buluşan Vanlılar da demokrasi nöbeti tutarak tarihteki şanlı yerini aldı” diye konuştu.

“15 Temmuz milletçe yeniden doğduğumuz gündür”

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan bir devlet anlayışı ile kadim milletler olarak her daim bir ve beraber olmanın farkında olduklarını söyleyen Berge, “Tarih boyunca haksızlığı kabul etmeyen bu millet, 15 Temmuz'da da milli iradeye sahip çıktı ve devletini ayakta tuttu. Halkın darbecilere karşı direnişi, dünyaya örnek oldu. Genç-yaşlı, kadın-erkek herkes hiç tereddüt etmeden topyekun vatanına sahip çıktı. 15 Temmuz milletçe yeniden doğduğumuz bir gece olmuştur. 15 Temmuz gecesinde okunan salalar, imanımızla var olduğumuzu gösterirken, vatanımıza da muhabbetle ve sadakatle bağlılığımızı ortaya koymuştur. Tarihi boyunca bu vatan uğruna can veren şehitlerimizi olduğu gibi 15 Temmuz şehitlerini de unutmayacağız ve gazilerimize de minnettarlığımızı her daim sunacağız. Allah bir daha bu ülkeye yeni 15 Temmuz'lar yaşatmasın” şeklinde konuştu.