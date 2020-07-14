İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Berge: “Milletimiz destan yazmıştır”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


15 Temmuz şehitlerini yad eden VAN ESOB Başkanı Berge, milletimizin 15 Temmuz'da tarihe geçen büyük bir destan yazdığını belirterek, “15 Temmuz hain FETÖ'cü darbecilere karşı milletimiz tek yürek olmuştur. Tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde yaşamayı bilen milletimiz, devleti için birlik ve beraberliğini göstermiştir. Nice şehitler vererek bizlere bu vatan toprağını emanet eden atalarımızdan kalan mirası sahiplenmek için meslek odaları olarak bizler de meydanlardaydık. Esnaf ve sanatkarlarımız her zaman olduğu gibi devletinin çevresinde kenetlendi. VAN ESOB'a bağlı tüm odalarımız ile 15 Temmuz'da milletimiz ile birlikteydik. 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımıza, askerlerimize ve polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 15 Temmuz gazilerini de minnetle anıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.