Berge: “Yeni yıldızın adı ‘Urartu' olmalı”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, yeni keşfedilen yıldıza Van ile özdeşleşen ‘Urartu' adının verilmesini isteyerek, bu yönde kampanya başlattı.

Dünyadan 457 ışık yılı uzakta keşfedilen ve dünyadan 146 kat daha büyük olan yeni bir yıldız keşfedildiğini söyleyen Berge, “Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) 100'üncü kuruluş yılı kutlamaları kapsamında Türkiye'ye yeni keşfedilen yıldıza isim verme hakkı tanıdı” dedi.

Tüm Van kamuoyundan destek isteyen ve Türk Astronomi Derneği (TAD) internet sitesinde isim verme etkinliğini koordine edeceğini vurgulayan Berge, 3 aday isim belirleneceğini hatırlattı. VAN ESOB Başkanı Berge, http://www.nameexoworlds.iau.org/nc-proposals-formüzerinden formun doldurularak, motivasyon kısmına Urartu yazılmasını isteyerek kampanyaya destek verilmesini istedi. Türkiye genelinde katılımın olacağını belirten Berge, isim teklifi için son tarihin 30 Temmuz 2019 olduğuna dikkat çekti.

“Umarım adı Urartu olur”

“Biz de binlerce yıllık tarihi olan ve birçok medeniyete başkentlik yapan Urartuların yeryüzü tarihindeki şanlı isminin gökyüzüne de yazılması için kampanya başlatıyoruz” diyen Berge, “Umarım bu ad ‘Urartu' olur. Urartular başta başkentleri Van olmak üzere yaşadıkları yerlerde birer mühendislik harikası olan baraj, su kanalları, yol ve kale yapmakla kalmamışlar. Astronomiyle de yakından ilgilenmişlerdir. Urartuların astronomiye olan merakı bilim insanları tarafından bilinen bir gerçek” ifadelerini kullandı.

Kalecik'teki dikili taşlar

Kalecik'teki dikili taşlara dikkat çeken Berge, “Van merkeze 8 kilometre uzakta bulunan Kalecik sınırları içinde yer alan dikili taşlar bunun kanıtı. 2 bin 800 yıl önce Urartular döneminde dikilen 2 bin 475 taş, bilim insanları tarafından astronomiyle ilişkilendiriliyor. Buna ay takvimi diyorlar. Matematiksel hesapla 1600 metrekarelik alana sığdırılan yapılar, yerli ve yabancı bilim insanların ortak görüşüyle Urartuların gök bilimine olan ilgisine işaret ediyor. O yüzden yeni keşfedilen yıldıza ‘Urartu' adı verilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Dünyanın dikkatini Van'a çeker

Yeni yıldıza ‘Urartu' adının verilmesinin dünyanın dikkatini Van'a çekeceğine inandığını belirten Berge, “Urartu isminin verilmesi ile birlikte dünyanın dikkatini Van'a çekecektir. Dünya astroloji meraklıları Van'a gelip, Kalecik'teki dikili taşları görmek isteyecektir. Bu da Van'ın turizmi için büyük bir şans olacaktır” diye konuştu.

Wasp-52 yıldızı ve ötegezegeni

Katalog adı WASP-52 yıldızı ve ötegezegeninin sıcak bir gaz devi olduğu belirtiliyor. Bu nedenle, yaşam barındırma olasılığı bulunmuyor. WASP- 52 yıldızı Pegasus (Kanatlı At) takımyıldızında yer alıyor ve ilkbahardan sonbahara kadar Türkiye'den gözlenebiliyor.