Beton dökme vincinin aparatı devrildi: 1 ölü

Van'da 6 katlı bir inşaatta beton dökme sırasında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde İskele Caddesi üzerindeki Çem Petrol yakınlarında meydana geldi. 6 katlı inşaatta yapılan beton dökme çalışması sırasında beton dökme vincinin sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kaza meydana geldi. Betonun döküldüğü aparatın devrilmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.