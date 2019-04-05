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Beton dökme vincinin aparatı devrildi: 1 ölü

Van’da 6 katlı bir inşaatta beton dökme sırasında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Van'da 6 katlı bir inşaatta beton dökme sırasında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde İskele Caddesi üzerindeki Çem Petrol yakınlarında meydana geldi. 6 katlı inşaatta yapılan beton dökme çalışması sırasında beton dökme vincinin sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kaza meydana geldi. Betonun döküldüğü aparatın devrilmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

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