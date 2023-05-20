İhlas Haber Ajansı

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Beton mikseri uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Van-Hakkari karayolunda beton mikserinin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere geçidi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen beton mikseri yolun kaygan olmasından dolayı virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Sürücü araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücü, vatandaşlarında yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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