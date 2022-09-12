İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beton mikseri yan yattı: 1 yaralı

Van’ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçenin Yukarı Turgalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir firmaya ait beton mikseri, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.