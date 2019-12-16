Beyazay Derneğinden engellilere giyim yardımı

Türkiye Beyazay Derneği, 'Dünya Engelliler Haftası' etkinlikleri kapsamında Van'daki engellilere hediye dağıttı.

Türkiye Beyazay Derneği, Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği işbirliği çerçevesinde “Kartal'dan Van'a Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” sloganıyla kentteki engellilere hediye dağıttı. Van Ticaret ve Sanayi Odasında (Van TSO) düzenlenen hediye takdim töreni, bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, engelin; insanların kalplerinde olduğu zaman gerçek anlam ifade ettiğini ifade ederek, “Dileğim o ki, hiç kimsenin kalbinde herhangi bir engel oluşmasın. Çünkü insanoğlunun kalbidir farkındalık düzeyini yükselten, insanoğlunun kalbidir insanları insan kılan. Engelleri açan kalptir. Evlatlarımızın engelliliği hayatlarımızı zorlaştırabilir ama kalplerimizdeki farkındalık kapılarını açar. Ben bu anlamda evlatlarınıza gösterdiğiniz sevgi ve çaba için hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye Beyazay Derneği Başkan Yardımcısı Ersin Topal ise, dernek olarak engellilerin, engelli yakınlarının, engelliye hizmet verenlerin ve toplumun engellilerle ilgili bakış açısının değiştirilmesi yönünde eğitim ile ilgili tüm çalışmaları yürüttüklerini belirterek, “Almış olduğumuz sorumluluk kapsamında engellilerin eğitimi, engellilerin sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki hak menfaatlerini koruyup geliştirmek, engellilerin istihdamı, sosyal hayata uyumu, insan hak ve özgürlüklerinden gerçek anlamda faydalanmalarını sağlamaktır. Bir zamanlar dezavantajlı olarak nitelendirilen ve bunu ifade etmekten çekinen engelli kardeşlerimiz, bugün gelinen noktada her anlamda sosyal ve her anlamda içimizdeler. Bizler sevginin karşısında hiçbir engel olmayacağına yürekten inandık” ifadelerini kullandı.

Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Sinan Pulat ise, dernek olarak 4 yıldır engellilerle etkinlik yaptıklarını dile getirerek, “Bizim derneğimiz sadece bir aşçılık derneği değil aynı zamanda sosyal projeler derneğidir. Daha çok engelli kardeşlerimize nasıl dokunabiliriz diye düşündük. Bu anlamda daha önce pasta yarışmaları, kurabiye yapımı gibi etkinlikler yaptık ve çok güzel geri dönüşümler aldık. Bundan sonrada bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz. Ben bu kapsamda Beyazay Derneğine bizleri kırmayıp buraya kadar geldikleri ve engellileri sevindirdikleri için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitim Bir Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca da, “Özel vatandaşlarımız son zamanlarda hükümetin büyük destekleriyle çok önemli bir noktaya konumlandırıldılar. Hem sosyal yaşamlarında hem evdeki hem de eğitimdeki yaşamlarında artık değerli bulunabilecek bir statüye kavuştular. Ben bu anlamda gelinen noktayı çok değerli buluyorum ve özel vatandaşlarımızın kendilerini bir değer olarak kabul ettiklerini düşünüyor ama geldiğimiz noktadan daha ileriye de gidebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Akademisinde eğitim gören engellilerin seslendirdiği türkülerle devam eden program, pasta kesimi ve hediyelerin dağıtılması ile sona erdi.

Programa Doğu Anadolu Tüm Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Ali Geyik, Beyazay Derneği üyeleri ile engelli aileleri katıldı.