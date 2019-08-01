Beyin kanaması geçiren güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Çatak ilçesinde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı.

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Konalga Mahallesi'nde geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tedavi gören Güvenlik Korucusu Temel Alantaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Alantaş, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin de katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.