Beyrut Cağ Kebap müşterilerini bekliyor

Van'da işletmeci Gül Çelik tarafından kurulan Beyrut Cağ Kebap Salonu, kontrollü normalleşmeyle birlikte hazırlıklarını tamamlayarak müşterilerini bekliyor.

Kazım Karabekir Caddesi üzerinde kurulan Beyrut Cağ Kebap, gerek damak tadıyla gerekse sosyal mesafe kuralları çerçevesinde oluşturulan mekanıyla müşterilerini bekliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Beyrut Cağ Kebap İşletme Sahibi Gül Çelik, Kasım 2020 tarihinde açılan işletmenin diğer işletmeler gibi korona virüs pandemisi nedeniyle sadece paket servisi hizmetinde bulunduğunu ifade ederek, “1 Mart itibariyle alınan yeni kontrollü normalleşme çerçevesinde bizlerde işletmemizi açtık. Şu anda gerek sosyal mesafeye uygun olarak oluşturduğumuz mekanımızla gerekse personellerimizle Van halkının hizmetindeyiz” dedi.

Kent merkezinin böyle bir işletmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Çelik, amaçlarının bölge halkına hizmet etmenin yanında istihdama katkı sunmak olduğunu söyledi. Korona virüs pandemisinin olduğu bu süreçte müşterilerine hizmetin en iyisini sunmak için gerekli tüm tedbirlerin alındığına vurgu yapan Çelik, “Ailelerimiz nezih ve sıcak bir ortamda hem cağ kebabı yemenin tadına varacak hem de güzel zaman geçirebilecekler. Yürüme mesafesinde olan işletmemiz, geniş ve nezih ortamıyla halkımızın hizmetindedir” ifadelerini kullandı.

15 kişinin istihdam edildiğini aktaran İşletme Müdürü Vedat Korkut ise “Cağ kebabı, et döner, cağ iskenderi ile birlikte çorba çeşitleri, bol meze, çiğ köfte ve irmik helvamız ikramımız olacaktır. Bu manada halkımızı nezih bir ortamda cağ kebabını yemeye davet ediyoruz” diye konuştu.