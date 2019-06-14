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Beyüzümü ve Seyrantepe'de susuzluk sorunu çözülüyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Beyüzümü ve Seyrantepe mahallelerinin bazı kesimlerinde yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için sondaj çalışması başlattıVASKİ İçme Suyu Daire Başkanlığınca başlatılan sondaj çalışmalarıyla susuzluk sorununun çözüme kavuşturulması hedefleniliyor.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Beyüzümü ve Seyrantepe mahallelerinin bazı kesimlerinde yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için sondaj çalışması başlattı


VASKİ İçme Suyu Daire Başkanlığınca başlatılan sondaj çalışmalarıyla susuzluk sorununun çözüme kavuşturulması hedefleniliyor. İlk etapta Beyüzümü ve Seyrantepe mahallelerinin bazı kesimlerinde yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için sondaj çalışmalarına start veren VASKİ, mahallelerin yaşadığı su sıkıntısını gidermeye yönelik yapılan çalışmaların sona ermesiyle bu sorunu çözüme kavuşturmayı planlıyor.


VASKİ ekipleri, sondaj çalışmalarına aralıksız devam ederken, mahalle halkı ise yapılan hizmeti sevinçle karşıladı.

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