Bil Koleji yönetimi basınla bir araya geldi

Kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Bil Koleji Van Kampüsü Müdürü Abdul Menav Hemedoğlu, Van'ı tanıtmaya katkı sağlayan basın mensuplarına teşekkür etti. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemini dolu dolu geçirdiklerini dile getiren Hemedoğlu, okul olarak şu an 500 öğrenciyle çalıştıklarını, önümüzdeki dönemde bu sayıyı 650'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Hemedoğlu, “Dolu dolu bir eğitim yarıyılı yaşamış olduk. Bu süre içerisinde öğrencilerimizle eğitimin her yönüyle ilgili uygulamalar gerçekleştirdik. Yıl boyunca yüzme, spor ve sanatsal anlamda bir takım etkinlikler gerçekleştirdik. Bir öğrencimiz karate spor dalında bölge birincisi oldu. Satrançta iyi derecelerimiz var. Yaptığımız deneme sınavlarında Türkiye çapında derece alan öğrencilerimiz var. Velilerimize sıcak ve rahat bir ortam oluşturma adına bir takım uygulamalarımız oldu. Bu sayede okul olarak son iki yıllık hedeflerimize ulaşmayı başardık” dedi.