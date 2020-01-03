Bilgi Denizi 2020 yılına hızlı başladı

Van'ın eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla yakın zamanda açılacak olan Bilgi Denizi Özel Öğretim Kursu, 2020 yılına hızlı başladı.

Van'ın eğitim çıtasını yükseltmek için "Bilgi'nin gücünden, yaşamın Denizi'ne" sloganıyla harekete geçen Bilgi Denizi Özel Öğretim Kursu uzmanları, 2020 yılına da hızlı başladı. Okulun tanıtımı noktasında kentteki kamu kurum ve kuruluşları ziyaret eden yetkililer, “Ziyaretlerimizde eğitim anlayışımızı, yapacağımız çalışmaları anlatıyoruz ve ilimizin kurum yetkililerinden öneri alıyoruz. Bunun yanında yine tüm okulları ziyaret ediyor, ziyaretlerimiz sırasında düzenlediğimiz seminerlerle öğrencilere kurumumuzu tanıtıyoruz. Tabi öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği şeyler; yeni nesil eğitim anlayışı, öğretmen kadrosu ve kaynaklar. Bizlerde bu noktada kendilerine bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bölgenin en başarılı ve etkili öğretmen kadrosuyla çalışacağımızı, 3D, Yayın Denizi, Supara, Üç Dört Beş, Bilgi Sarmal yayınlarından oluşan setler ve yaprak testleri dağıtacağımızı, 10 farklı yayından oluşan toplamda 70 adet deneme sınavı yapacağımızı anlatıyoruz” dediler.

Ziyaretleri sırasında aldıkları olumlu tepkilerin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini dile getiren yetkililer, “Ziyaret ettiğimiz kurumlarda, şimdiye kadar çok ciddi öneriler ve son derece samimi tepkiler aldık. Bu da bizim heyecanımızı, isteğimizi ve azmimizi arttırdı. Bizler bu anlamda aldığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Bize güvenen insanlarımızın güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Tüm başarılarımızda olduğu gibi bunda da adım adım başarıya ulaşacağız. Hedefimiz iyi olmak değil, en iyi olmaktır” ifadelerini kullandılar.

Van'ın eğitim çıtasını yükselteceklerini ve eğitim anlayışını değiştireceklerini vurgulayan yetkililer, 7-8 Şubat 2020 tarihlerinde ödüllü, indirimli sınav yapacaklarını ve bu sınava 10 bin kişinin katılımını hedeflediklerini söylediler.

2020 yılından umutlu olduklarını da sözlerine ekleyen yetkililer, “2020 yılının Van ve ülkemiz için güzellikler getirmesini, eğitim alanında da çağ atlayacağımız bir yıl olmasını diliyoruz” şeklinde konuştular.