Bilgin Berge: “Dijital pazarlama yatırımı yapalım”

Van'da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma Yetkilisi Bilgin Berge, “Bu dönemde dijital pazarlama yatırımı yapmak lazım” dedi.

İnternet alışverişlerinin artık vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğuna değinen Berge, “İnternet mağazası olmayan birçok sektördeki işletmeleri zor günler bekliyor. Son 1 yıldır hayatımızı esir alan korona virüsünden dolayı internet alışverişleri tam anlamıyla bir kültür haline geldi. Neredeyse ekmeği bile internetten sipariş edecek duruma geldik. Bu durumu fırsata çevirip internet mağazalarını açan işletmeler büyük kazançlar sağlamaktalar. Ancak internet mağazasını kurmayıp sadece mağazaya giren müşterilerle yetinen işletmeler zor durumdalar. Birçok sektörde işletmeler kepenk kapatacak duruma geldiler” dedi.

Dijital pazarlama alanında yatırım yapacak işletmeler için hizmet verdiklerini dile getiren Berge, “Dijital pazarlama her şeyden önce web okuryazarlığı bilgisi gerekmektedir. Biz 15 yıllık bilgi ve birikimle web okuryazarlık bilgisinin yanı sıra weble alakalı birçok hizmeti verebilmekteyiz. Dijital pazarlama alanında hizmetlerimizi E-ticaret danışmanlığı, sosyal medya danışmanlığı, SEO - SEM danışmanlığı ve Google ADS danışmanlığı olarak 4 farklı başlık altında vermekteyiz. Bu hizmetlerimizden indirimli faydalanmak için bir indirim kuponu oluşturduk. Bu indirim kuponuyla bize ulaşanlara yüzde 20 indirim yapılacaktır. İndirim kodumuz: WEBEGEL. ürün ve hizmetlerimizi www.4byazilim.com.tr resmi web adresimizden takip edebilirsiniz” dedi.