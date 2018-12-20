Bilgisayar çantasında 2 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Bitlis karayolu üzerinde durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde seyahat eden bir şahsın üst ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada, dizüstü bilgisayar çantası içerisinde 10 paket halinde 2 kilo 250 gram metanfetamin ele geçirildi.

Devam eden yol kontrol uygulaması faaliyetinde ise, başka bir yolcu otobüsünde seyahat eden bir şüphelinin üzerinde ise 250 gram metanfetamin ele geçirildi.

Toplam 2 kilo 500 gram metanfetamine el konulurken, 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.