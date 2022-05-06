BİLSEM'li öğrencilerin ailelerine yönelik eğitim semineri

Van'daki Yusuf Gökçenay Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından öğrencilerin ailelerine yönelik düzenlenen seminer programı tamamlandı.

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Yusuf Gökçenay Bilim Sanat Merkezi, ilde gösterdiği başarılı çalışmaların yanında sosyal etkinliklerde de aile, öğrenci ve öğretmen ilişkilerini pekiştiriyor. Bu çerçevede Yusuf Gökçenay Bilim Sanat Merkezi Müdürü Mehmet Refik Bayram'ın destekleri ile BİLSEM Rehberlik Birimi öğretmeni Helin Yarcel tarafından öğrencilerin ailelerine yönelik 4 Mart-29 Nisan 2022 tarihleri arasında 7 haftalık eğitim programı düzenlendi.

Eğitim programında üstün yetenekli öğrencilerin gelişim döneminde yaşayabilecekleri sorunların çözümü, ebeveynlerin çocuklarla iletişimi gibi birçok konuda bilgilendirme yapıldı. 7 haftalık eğitim programı sonrası katılımcı velilere belgeleri Öğretmen Helin Yarcel tarafından verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.