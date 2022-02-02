Bir hastada bulunan üç glomus tümörü tek seansla çıkarıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde ikamet eden Eylem Öner Hanedanoğlu isimli vatandaş, kuru öksürük şikayeti üzerine Lokman Hekim Van Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisine müracaat etti. Burada yapılan muayenenin ardından hasta, kalp ve damar cerrahisine yönlendirildi. Kalp ve damar cerrahisinde yapılan tetkikler sonucunda hastanın boynunda farklı noktalarda üç glomus tümörü olduğu tespit edildi.

Açıklamalarda bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, ilk ultrason çekildiğinde tek glomus tümörü olduğunu düşündüklerini ifade ederek, ancak yapılan tetkiklerde hastanın boynunda farklı noktalarda üç ayrı glomus tümörünün olduğunu söyledi. İlk defa bir hastada üç glomus tümörünü gördüklerini belirten Dr. Başel, “Bu kadar yoğun glomus tümörü yaptığımız halde ben ilk kez böyle bir şey görüyorum. İki taraflı tümörü çok gördük ama üç tane tümörü ilk kez gördük. Tabi hastaya bu bilgileri verdik. Normalde glomus tümöründe tek seansta üç tümörün çıkarıldığı literatürde ben görmedim. Dünyada da aynı seansta üç farklı noktadaki glomus tümörüne müdahale edilmemiş. Şu anda literatür bilgilerine göre, dünyanın hiçbir yerinde aynı seansta üç tümörün çıkarıldığı başka bir hasta yok. Yani hastamız dünyada ilk ve tek oluyor” dedi.

Glomus tümöründe özellikle erken tanının çok önemli olduğuna vurgu yapan Başel, “Hastamızın tümörlerinin küçük olması ve çok fazla yaptığımız bir ameliyat olduğu için kendimize özgüvenimiz gelişti. Allah'a şükür üçüne de aynı anda ve tek seansta müdahale ederek, kendi geliştirdiğimiz tekniklerle üç tümörden de hastamızı kurtardık. Ameliyata bağlı hiçbir komplikasyon gelişmedi. Bu da bizleri çok sevindirdi. Tabi aynı seansta üç tümörün çıkarılmasının en büyük avantajı erken tanı konulmuş olmasıdır. İlk giden doktorumuz hemen tanıyı koydu ve bizde ileri tetkiklerde üç farklı noktada tümörü görünce erken tanı konulduğu için rahatlıkla çıkarabildik. Birisi 2 santim ve diğerleri birer santim olan üç tümörü çıkardık. İnşallah 2 gün sonra taburcu edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İki aydır uyku sorunu yaşadığını ve kuru öksürük nedeniyle hastaneye başvurduğunu anlatan Eylem Öner Hanedanoğlu isimli hasta ise “Eşim ısrar edince kulak burun boğaza göründük. Sonra oradan doktorumuz bizi kalp damar cerrahisine yönlendirdi. Başta şaşırdık ve korktuk ama Halil Hocamıza güvendik. Bize o güveni sağladı. Ameliyat oldum şu anda çok şükür iyiyim. Ben bu anlamda Dr. Halil Başel'e ve hastane yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Eşinin Van'da ameliyat olmasıyla ilgili ilk başlarda çevrenin etkisiyle tereddütlerinin olduğuna dikkat çeken Yakup Hanedanoğlu da, “Başta çevrenin etkisiyle tereddütlerimiz oldu. ‘Hastanızı Ankara, İstanbul gibi büyük merkezlere götürün' dediler. Tabi biz Halil Bey'i araştırdık ve sosyal medyada daha önce yaptığı ameliyatlara ulaştık. Buraya yurt içi ve yurt dışından bile hastaların geldiğine şahit olduk. Kendisine güvendik. Kendisi de bizi ikna etti. Tabi üç glomos tümörü olduğu için çekincelerimiz vardı ama sağ olsun Halil Bey bu konuda bizi aydınlattı. Ameliyat olmasına karar verdik ve ameliyat başarılı geçti. Normalde bizim bölge insanı çekiniyor ve şifayı sürekli dışarıda arıyorlar. Ancak bu ameliyatların Van'da yapıldığına şahit olduk. Kesinlikle bölgemizde ve ilimizde kendi alanlarında iyi olan doktorlarımız var. Bu nedenle hastaların burada ameliyat olmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.