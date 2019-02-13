Bir yılda 264 genç, girişimcilik sertifikası aldı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gençlere yönelik her türlü hizmeti ücretsiz bir şekilde sunan 8 gençlik merkezinde, genç girişimciler için uygulamalı girişimcilik eğitimi de 2013 yılından itibaren verilmeye devam ediyor. Bu eğitimlerden 18-29 yaş aralığındaki gençler faydalanırken, 2018 yılı içerisinde 264 gencin KOSGEB onaylı “Uygulamalı Girişimcilik” sertifikası sahibi olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, “Geleceğimizi genç kuşaklar şekillendirecek. Onun için gençlerimizi yetenekleri doğrultusunda çok yönlü bir şekilde yetiştirmemiz gerekmektedir. Gençlik Merkezi Akademisi İnovasyon Atölyesi bünyesinde gençlere ücretsiz bir şekilde sağladığımız uygulamalı girişimcilik eğitimi ile girişimci gençlerimize kendi işini kurabilecek, kendi geleceğini şekillendirebilecek ve geleceğe umutla bakabilecek bir altyapı imkanı sunmaya çalışıyoruz. Özgüveni yüksek, girişken, donanımlı ve çalışkan bir gençlik yetiştirmek için tüm imkanlarımız ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.