Bir yılda 5 bin 744 olaya müdahale

Son iki yılda yaptığı yatırımlarla bölgenin en güçlü itfaiyesine sahip olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılı içerisinde 2 bin 477'si yangın olmak üzere trafik kazası, göçük, insan ve hayvan kurtarma gibi 5 bin 744 olaya anında müdahale etti. Kent merkezi ve 13 ilçede 1 milyon 100 bin nüfusa 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren itfaiye, sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak farkındalık oluşturuyor.

Kent genelinde 14 grup amirliği, 1 müfreze, 38 araç ve 358 personelle çalışmalarını yürüten İtfaiye Daire Başkanlığı, bugüne kadar 2 bin 477 yangın, 180 trafik kazası, 298 su baskını, 4 göçük, 780 insan ve hayvan kurtarma, bin 405 merdivenli görev, 118 baca temizleme, 18 resmi kurum-kurum kuruluş yangını ve 464 semte su verme olmak üzere 5 bin 744 olaya müdahale ederek büyük bir başarıya imza attı. İtfaiye ekipleri, ayrıca iş yeri denetleme, personel eğitimi, keşif, tatbikat ve benzeri çok sayıda farkındalık çalışması yürüttü.

Öte yandan, 2018 yılı içerisinde filosuna kattığı son teknolojik araçlar ve uzman personel kadrosuyla hizmet kalitesini artıran Van itfaiyesi, olaylara hızlı ve profesyonel şekilde müdahale etmesiyle de adından sıkça söz ettirdi.