Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kazlıgöl sazlığı yandı

Van'ın Saray ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kazlıgöl Sazlığı'nda yangın çıktı.

Van'a 92 kilometre, Saray'a ise 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve Kapıköy yolu üzerinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kazlıgöl Sazlığı'nda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, bölgenin bataklık olması nedeniyle dışarıdan yaptığı müdahale yetersiz kaldı. Bütün sazlığı yakan yangın gecenin ilerleyen saatlerine kendiliğinden söndü. Yangının büyüklüğü ise günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Kuşlar yanan yuvalarını bulmak için saatlerce yanan bölgede uçtular. Doğa Koruma Milli Parklar Van İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeue gelerek inceleme yaptı.