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Birçok kuş türünün yaşadığı sulak alanda yangın

Van’ın Muradiye ilçesinde bidçok kuş türünün yaşadığı sulak alanda çıkan yangın itfaiye ile Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Muradiye ilçesinde bidçok kuş türünün yaşadığı sulak alanda çıkan yangın itfaiye ile Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Muradiye ilçesi Bendimahi sulak alanında meydana geldi. Sabah erken saatlerde sulak alanda meydana gelen yangına, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Grup Amirligi ile Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tatafından müdahale edilerek söndürüldü.


Sazlık alanı yakan kişi yada kişilerin tespiti için soruşturma başlatıldı.

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