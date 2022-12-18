Birinci yıla özel kampanyaya vatandaşlardan yoğun ilgi

Van'daki bir alışveriş merkezi (AVM) tarafından yapılan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir AVM'de uygun fiyatları duyan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Birinci yıla özel indirim kampanyası başlattıklarını ifade eden firma yetkililerinden Tayyar Tapan, “Birinci yıla özel kampanya yaptık. Kapı önü kampanyamızda halılarımızın metrekaresini 50 TL'den satıyoruz. Bunun yanında bütün ürünlerde de yine yüzde 50 indirim yaptık. Çok şükür yoğun ilgi ile karşılıyoruz” dedi.

Mağazada 22 bin çeşidin olduğunu belirten Tapan, tüm Van halkını indirimlerden faydalanması için beklediklerini söyledi.

Vatandaşlar ise bu tür kampanyaların güzel fırsat olduğunu belirterek, AVM yetkililerine teşekkür ettiler.