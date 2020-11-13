Birlik Vakfı Van Şubesinden YYÜ'deki sokak hayvanlarına destek

YYÜ kampüs yerleşkesinde insan kalabalığından uzak noktalara bırakılması için hayvan sever üniversite mensuplarına teslim edilen mama ve suluklarla sokak hayvanlarının daha makul besleneceğini belirten Birlik Vakfı Van Şube Başkanı ve Veteriner Hekim Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, "YYÜ kampüs yerleşkesinde, kalabalığın yoğun olduğu yerlerde birçok köpek bulunmaktadır. Bu sokak hayvanları çoğu zaman açlık ve özellikle de susuzlukla karşı karşıya kalarak zor şartlarda yaşıyordu. Birlik Vakfı Van Şubesi olarak üniversitemiz mensubu hayvan sever arkadaşlarla hem farkındalık oluşturmak istedik hem de kampüs alanı içerisine yerleştirilecek suluk ve mamalıkların sokak hayvanları için kolaylıkla ulaşabilecekleri yeni beslenme noktaları ve yaşamlarını sürdürmede kolaylık sağlayan bir faktör olmasını umut ediyoruz. Bu tür dokunuşları il ve ilçe merkezlerinde de gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Sokak hayvanları bize emanettir. Bu şiarla tüm canlıları korumak ve yaşatmak önemli sorumluluklarımızdan biridir. İnsanlar kadar yaşama hakkı olan sokak hayvanlarına özellikle kış aylarında sahip çıkılmasını canı gönülden talep ediyorum" diye konuştu.

Doç. Dr. Ferda Karakuş ve Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Kemal Sarğın'ın da aralarından bulunduğu hayvan sever üniversite mensupları ile suluk ve mamalıklar üniversitenin çeşitli yerlerine monte edilerek, sokak hayvanlarına ihtiyaç duydukları su ve mama verildi.