Bisikletli İranlı turistler Van'a geldi

Bisikletleriyle İran'dan yola çıkan turizm elçileri Van'a geldi.

Van'ı tanıtmak amacıyla ülkelerinden bisikletle yola çıkan İranlı turizm elçileri Van'a geldi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ tarafından karşılanan İranlı grup, Van'ın tarihi yerlerini gezdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ; doğa, tarih, kültür, spor, inanç ve sağlık turizmi konusunda güçlü bir altyapıya sahip olan Van'ın, İranlı turistlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında geldiğini ifade ederek, “Genellikle karayoluyla Van'a gelen İranlı turistler, daha çok eğlence ve alışveriş turizmine yönelmektedirler. İran - Van dostluk köprüsü kurmak ve iki kültürü karşılıklı tanıtmak amacıyla İran'ın Hamedan şehrinden Van'a gelen İranlı gruba ilk olarak Van Kalesi'ni gezdirdik. Daha sonra Van Kedi Villası, çarşı merkezi ve esnafı gezecek olan İranlı grup, gezdiği yerleri fotoğraflayacak” dedi.

Bisikletleriyle Van'a gelen İranlı grubun son etkinliğinin pazar günü yapılacağını dile getiren Aktuğ, “Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Van Bisiklet Platformu tarafından yürütülecek olan etkinlik kapsamında Beşyol Meydanından Edremit Kent Meydanına kadar bisiklet turu düzenlenecektir. Saat 10.00'da başlayacak olan etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz” diye konuştu.

İran'ın Van'ın en büyük turizm pazarı olduğuna dikkat çeken Aktuğ, “Yılın her mevsiminde İran'dan turist ağırlıyoruz. Özellikle alışveriş ve eğlence için Van'a gelen İranlı turistlere eğlence ve alışverişin ötesinde turistik aktiviteler de sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. İran'ın Hamedan şehrinden ilimize bisikletle gelen misafirlerimizi Van'da ağırlamak bizim için bir gururdur. Gönüllü turizm elçiliği dışında hiçbir beklentisi olmayan bu insanlar üç gün boyunca Van'da kalacak ve şehrimizi tanıtacaklardır. Van'ın tanıtılması noktasında sektörle birlikte çalışıyoruz. Ben bu anlamda bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen sponsor otelimize ve herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.