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Bölgenin en büyük hayvan pazarı açılış için gün sayıyor

Van’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla geçici olarak kapatılan bölgenin en büyük canlı hayvan pazarı açılış için gün sayıyor.

Van'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla geçici olarak kapatılan bölgenin en büyük canlı hayvan pazarı açılış için gün sayıyor.


Van Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı canlı hayvan pazarı, dünyada yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında 21 Mart'ta geçici olarak kapatılmıştı. Yaklaşık 3 ayın ardından yeni normalleşme süreci ile birlikte yeniden kapılarını açmaya hazırlanan Bostaniçi Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında hazırlıklar başladı. 34 bin metrekare alanda bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesinin en büyüğü olma özelliğini taşıyan canlı hayvan pazarının içerisinde bulunan demir korkuluklar yeni normal düzene göre ayarlanırken, genel bakım, onarım ve temizlik çalışmaları da aralıksız sürüyor.


Canlı hayvan pazarının önümüzdeki günlerde alınan sıkı hijyen tedbirleri ile kapılarını açacağı belirtildi.

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