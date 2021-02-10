Boru içerisinde sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

Van'ın Erciş ilçesinde menfez borusunun içinde sıkışan yavru sokak köpekleri, zabıta ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erciş ilçesine bağlı Gölağzı Mahallesi'nde bulunan bir menfez borusunda sıkışan yavru sokak hayvanlarının imdadına Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yetişti. Bölgede bunan duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru sokak köpeklerini bulunduğu yerden kurtardı.

Bitkin durumda olan hayvanlar, ekipler tarafından alınarak tedavileri yapılmak üzere Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Sokak hayvanlarına ilk müdahalede bulunan Erciş Belediye Zabıta Müdürlüğünde görevli Ali İhsan Söğüt, “Yavru köpekler su borusuna sıkışmıştı. Bir tanesini güçlükle çıkarabildik diğer yavruyu çıkaramadık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedik. Ekiplerin desteğiyle diğer yavru köpeğimizi de bulunduğu yerden çıkardık. Tedavilerinin ardından yavru hayvanlarımızı bulundukları doğal yaşam alanına bırakacağız” dedi.

Ekiplere ihbarda bulunan mahalle sakini Kılıçaslan Koçak ise sokak hayvanlarının boru içerisinde sıkıştığını gördüğünü belirterek, “Belediye ekiplerimizden yardım istedik. Sağ olsunlar hemen gelip müdahale ederek yavru hayvanları kurtardılar. Gerekli tedavilerinin ardından bizlere teslim edecekler” ifadelerini kullandı.