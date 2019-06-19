Boruda yeşeren ağaç kökü mahalleliyi susuz bıraktı

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Enginsu Mahallesi'nde su borusunun içerisinde yeşeren ağaç kökü, mahalle sakinlerini susuz bıraktı.

Edremit ilçesine bağlı Enginsu Mahallesi'nde günlerdir suyun akmadığı şikayeti üzerine harekete geçen VASKİ ekipleri bölgede çalışma başlattı. Hat üzerinde uzun süren çalışmaların ardından su kesintisinin olmadığını tespit eden ekipler, su borusu hattı üzerinde kazılar yaptı. Yapılan kazı çalışmalarında su borusunun içine giren ağaç kökünün suyun akışını engellediği tespit edildi. Borudan ağaç kökünün çıkarılmasının ardından mahalleye tekrar su verilmeye başlandı.

Çevrede bulunanların da dikkatle izlediği çalışmadan çıkan ağaç köklerini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.