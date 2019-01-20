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Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Van’da bir apartmanın yağmur oluğuna sıkışan yavru kedi, itfaiyenin başarılı operasyonu ile kurtarıldı.

Van'da bir apartmanın yağmur oluğuna sıkışan yavru kedi, itfaiyenin başarılı operasyonu ile kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Van merkezde bir apartmanın yağmur oluğuna giren yavru kedi sıkışınca mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sıkışan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1saatlik çalışma ile minik yaramaz kedi sıkıştığı yerden borular kırılarak kurtarıldı.

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