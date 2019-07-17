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Bremen Mızıkacıları oyunu büyük beğeni aldı

Van Kent Sanat ve Dans Akademisi oyuncuları tarafından sahnelenen ‘Bremen mızıkacıları’ oyunu büyük beğeni aldı.

Van Kent Sanat ve Dans Akademisi oyuncuları tarafından sahnelenen ‘Bremen mızıkacıları' oyunu büyük beğeni aldı.


Van'da yıllardır müzik, tiyatro, resim, drama ve dans alanında eğitim verdiklerini ifade eden Kent Sanat ve Dans Akademisi Yöneticisi Burhan Elmas, özellikle yaratıcı drama alanında eğitimleri aksatmadan sürdürdüklerini ifade etti. Drama eğitmeni Kader Alantaş ile birlikte drama eğitimlerini güzel bir tiyatro oyunuyla taçlandırdıklarını dile getiren Elmas, “Bu dönem drama eğitimleri sonunda ‘Bremen mızıkacıları' adlı tiyatro oyununu kendi sahnemizde sergiledik. Gösteriyi sunan çocuklar ve seyirciler keyifli anlar yaşadılar. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz yeni gruplarımızla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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