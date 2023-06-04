Bu balıkları sadece martılar avlayabiliyor

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan muhteşem yolculuğu devam ederken, martılar ise rahatça ulaştıkları avlarını gökten süzerek kapma yarışına giriyor.

15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme ve yumurtlama döneminde insanlar tarafından avlanması yasak olan inci kefallerini bir tek martılar avlayabiliyor. Yumurtalarını tatlı suya bırakmak için akarsulara akın eden inci kefali sürüleri, martıların hücumuna uğruyor. Yumurtlama döneminde göle akan tatlı suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşmaya çalışan inci kefalinin martılar tarafından avlanması ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.

Erciş ilçesinde Deli Çay'ın bulunduğu alanda oluşturulan balık bendine bu yıl suyun debisinin az olması martıların inci kefallerini avlamasını daha da kolaylaştırıyor. Suyun az olması nedeniyle ilerleme sağlayamayan balıklar kolaylıkla martılar tarafından avlanırken ortaya çıkan aksiyon dolu sahneler ise vatandaşlar tarafından heyecanla izleniyor.

Erciş ilçesindeki balık bendine Bitlis, Van ve çevre il ve ilçelerden gelen fotoğrafçılar da, martıların balık avlarında ortaya çıkan enstantaneleri fotoğraflayarak arşivlerine katıyor. Balık göçünü izlemeye İzmir'den gelen Semra Saraç isimli vatandaş, balıkların göçünü ve martıların avlanışını hayranlıkla izlediklerini söyledi. Saraç, "Çok beğendik Van'ı. Birkaç gündür geziyoruz. Bugün de Erciş'teki bu balık göçünün olduğu yere geldik. Burayı çok methettiler, görmeye geldik. Balıklar çok ilginç, suyun tersine yüzüyorlar. Martılar onları avlıyor biraz üzüldüm. Ama güzel ve ilginç, herkese tavsiye ediyorum gelsinler görsünler” dedi.

Leyla Şanal adlı vatandaş ise Van'ı çok merak ettiğini belirterek, “Çok şükür Allah görmeyi nasip etti. Şu anda da Erciş'te balık bendindeyiz. Çok merak ettiğim bir yerdi. Basında bazen izliyordum ama canlı görmek çok farklı bir şey. Balıklar çayın tersine doğru yüzmeye çalışıyorlar ve kenarlara yaklaşarak yumurta bırakıyorlar. Şu anda avlanma yasağı var. Martılar kendilerine ziyafet çekiyorlar. Muhteşem bir görüntü var. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.