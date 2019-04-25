Bu okul şampiyon yetiştiriyor

İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde bulunan Fevzi Geyik Ortaokulu, öğrencilerin yeteneklerine göre sanatsal, sportif ve akademik çalışmalar yapıyor. Okul yöneticileri tarafından “Okullar hayal kurar, Fevzi Geyik Ortaokulu hayalleri uygular” sloganıyla anasınıfından itibaren öğrencilerin yetenekleri gözlemlenerek; müzik, görsel sanatlar ve sportif alanlarda rehberlik ediliyor. Bu kapsamda akademik ve sanatsal anlamda başarılar elde eden okul; futbol, bocce, rugby, oryantiring ve güreş gibi spor dallarında ulusal ve uluslararası dereceler aldı.

"Okul bünyesinde amatör spor kulübü kuruldu"

Öğrencilerin başarısını artırmak isteyen okul idaresi, okul bünyesinde amatör spor kulübü kurdu. Kurulan kulüpte spordan sorumlu Okul Müdür Yardımcısı Mahmut Kipici'nin öncülüğünde öğrenciler yarışmalara en iyi şekilde yetiştirildi. Farklı dalda yarışmalara katılan öğrenciler, bocce dalında Birkan Tülek'in çalışmalarıyla Avrupa beşinciliği, teklerde Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü, takım halinde ise, Türkiye üçüncülüğü elde ederken, okul sporlarında da yıldız kızlarda il birinciliği derecelerini kazandı. Okul öğrencileri daha sonra spordan sorumlu Müdür Yardımcısı Mahmut Kipici ve Beden Eğitimi Öğretmeni Emin Öncel'in çalışmalarıyla yıldız kızlar il birinciliği ve bölge birinciliği elde ederken, yıldız erkekler futsal takımı ise, il ikincisi oldu ve erkekler futbol takımı da il ikincisi oldu. Rugbynin üç dalında il birincisi olan öğrenciler, oryantring il ikinciliği, güreşte bölge birinciliği, bilek güreşinde iki kez il birinciliği gibi başarılar elde etti.

"Okul sporlarına futbol ile başladık"

İHA muhabirine konuşan Okul Müdürü Harun Yeşilova, eğitim öğretimin amacının öğrencileri bir bütün olarak geliştirmek olduğunu belirtti. Okul sporlarına futbolla başladıklarını ifade eden müdür Yeşilova, “Okul sporlarına futbolla başladık. Daha sonra öğretmenlerimizle yaptığımız görüşmeler sonrasında öğrencilerimize farklı alanlara da yayılma şansı tanıdık. Bocce dalında antrenmanlara başladık ve hem ulusal hem de uluslararası başarılar sağladık. Çocuklarımızın farlı branşlarda Türkiye birincisi ve üçüncüsü oldu. Takım halinde bir Türkiye üçüncülüğümüz var. 5 sporcumuz milli takıma seçildi ve geçtiğimiz yaz ayında iki sporcumuz milli takım adına İspanya'daki turnuvalara katıldılar. Bu yıl da farklı bir spor dalı olarak Rugby'e yön verdik. Aynı zamanda okulumuz adına amatör spor kulübü kurduk. Bu kulüp çalışmaları kapsamında ise çocuklarımızı milli takıma yönlendirerek geleceğe daha sağlıklı adımlar atmasına vesile olduk” dedi.

"Çocuklarımızı bütün olarak değerlendiriyoruz"

Çocukların hayat örgülerini tasarlarken, hayal güçlerini geliştirmelerine de olanak sağladıklarına dikkat çeken Yeşilova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuklar matematiği, Türkçeyi, tarihi, coğrafyayı ve sosyal bilgileri çok iyi yapamayabilir. Ancak çok iyi futbol oynayabilir, çok iyi şarkı söyleyebilir, çok iyi resim çizebilir. Biz çocuklarımızı bütün olarak değerlendiriyoruz. Öğrencilerimizi gözlemleyerek, tespit ediyor ve daha küçük yaşlarda çocukların gelişimini sağlamış oluyoruz. Ben bu vesileyle gecesini gündüzüne katarak öğrencilerimiz için emek harcayan değerli mesai arkadaşım Mahmut Kipici'ye teşekkür ederim.”

Spordan sorumlu Okul Müdür Yardımcısı Mahmut Kipici ise, okul olarak farklı spor dalında çok iyi dereceler elde ettiklerini belirterek, “Bu spor dallarında bize maddi ve manevi desteklerini hiç esirgemeyen başta okul müdürümüz Harun Yeşilova olmak üzere, bütün öğretmenlerimize ve İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'e ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.