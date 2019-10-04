Bu okulda imkansızlık rafa kaldırıldı

Van'ın Erciş ilçesindeki Karlıyayla Ortaokulundaki öğretmenler; öğrencilerinin tıraşını yaparken, ‘İyilik Atölyesi'nden de ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 150 öğrenci kapasiteli okulda, geleceğin teminatı olan çocuklar için okul idaresi ve öğretmenler hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Öğrenciler; öğretmenler tarafından tıraş edilirken, giyim ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçları da ‘İyilik Atölyesi'nden karşılanıyor.

Karlıyayla Ortaokulu Müdürü Muhammed Akyüz, öğrencilerin fiziksel şartlarını düzenlemek için öğretmen, idare ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle okulda farklı etkinliklere imza attıkları söyledi. Akyüz, “Okulumuz bin 500 rakımda bulunmaktadır. İlçe merkezine olan uzaklığı göz önüne alarak öğrencilerimizin lehine olacak bazı etkinliklerde bulunmak istedik. Faaliyetlerimizden bir tanesi ‘İyilik Atölyesi' dediğimiz bir etkinlik. Bu etkinlikte Kızılay Erciş Şubesi ve dışarıdan gelen bazı yardımlarla beraber okulumuza kış ve yaz sezonlarında giyim ve kırtasiye malzemelerimiz gelmektedir. Bu malzemeleri öğrencilerimiz ‘İyilik Atölyesi'ne gelerek kimse görmeden ihtiyaçları olan ürünleri alıp giderler. Okulumuzda bunun yanı sıra berber atölyesi mevcuttur. Köyümüz ilçe merkezine uzak olması hasebiyle çocuklarımız berbere gitmekte zorlanıyorlar. Bu yüzden bizler burada öğrencilerimizi hem meslek liselerine yetiştirmek hem de ihtiyaçlarını gidermek için öğretmenlerimiz tarafından tıraşları yapılıyor. Aynı zamanda bir öğrencimiz de meslek lisesi hazırlığı için bu öğretmenimizle birlikte çocukları tıraş etmektedir. Öğrencilerimiz okulun olduğu zamanlarda atölyemize gelerek hangi saç modelini isterlerse, öğretmenimiz tarafından o şekilde tıraşları yapılmaktadır” dedi.

Aynı zamanda kız öğrencilere de hitap ettiklerini dile getiren Akyüz, “Onlar da saçlarını düzeltmek istediklerinde berber atölyesinden yararlanabilmektedirler. Okulumuzda yine beden eğitimi, spor ve zeka oyunları atölyesi dediğimiz bir bölümümüz mevcuttur. Yine yardımsever insanlarımızın desteğiyle öğrencilerimiz burada vakitlerini güzel bir şekilde değerlendirmektedirler. İlerleyen zamanlarda öğretmenlerimiz, idaremiz ve öğrencilerimizle hem Van'da hem de Erciş'te bir ilke imza atıp lokum ve şeker atölyesi kurmak istiyoruz. Bu açacağımız atölyedeki amacımız ise, hem öğrencilerimizi fiziksel hayata hazırlayıp, onların el becerisini geliştirmek, hem de okulumuzun döner sermayesine katkıda bulunup ihtiyaçlarımızı hiçbir tarafa iletmeden kendi başımıza karşılamak istiyoruz'' dedi.

Öğrencileri tıraş eden Beden Eğitimi Öğretmeni Faruk Ozan Sarıaslan ise okula atandığında en büyük şansının idareden yana olduğunu belirterek, “İlk geldiğimde öğrencilerin saçları çok düzensizdi. Hem düzen hem de temizlik açısından müdürümden izin alarak öğrencileri tıraş etmek istedim. O da sağ olsun yardımcı oldu ve bu berber atölyesini kurarak öğrencilerimizi tıraş etmeye başladık. Öğrencilerimiz olsun, velilerimiz olsun bu etkinliğimizden hayli mutludurlar'' şeklinde konuştu.

Farklı etkinliklerden istifade eden öğrenciler ise okul müdürü, öğretmen ve hayırsever vatandaşlara bu imkanı kendilerine sağladıkları için teşekkürlerini iletti.