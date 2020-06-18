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Bulduğu boynuzlu baykuşu kucağında taşıyarak polise teslim etti

VAN (İHA) – Van’In Muradiye ilçesinde duyarlı bir vatandaş bulduğu nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuşu polise teslim etti.

VAN (İHA) – Van'In Muradiye ilçesinde duyarlı bir vatandaş bulduğu nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuşu polise teslim etti.


Muradiye ilçesinin Kandahar Mahallesi'nde ikamet eden İdris T. isimli duyarlı vatandaş, yoncasını suladığı esnada uçamayan boynuzlu baykuş buldu. Nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuşu kucağına alan duyarlı vatandaş, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirerek polislere teslim etti.


İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler ise baykuşu bir kafese koyarak Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü teslim edilmek üzere Van'a gönderdi.

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