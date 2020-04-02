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Buruki aşiretinden 9 dilde ‘evde kalın' çağrısı

Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük aşiretlerinden olan ve değişik ülkelerde mensupları bulunan Buruki aşireti, korona virüsü nedeniyle 8 ülkeden 9 dilde ‘evde kalın’ çağrısı yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük aşiretlerinden olan ve değişik ülkelerde mensupları bulunan Buruki aşireti, korona virüsü nedeniyle 8 ülkeden 9 dilde ‘evde kalın' çağrısı yaptı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsü, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de de hızla yayılmaya başlayan ve can kaybına neden olan korona virüs salgınına karşı Buruki aşireti mensupları tarafından duyarlılık klibi yayınlandı. Van'da bulunan Buruki Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şerif Erbenzer'in öncülüğünde hazırlanan klipte; Türkiye başta olmak üzere; Azerbaycan, Almanya, Hollanda ve Rusya gibi ülkelerde bulunan aşiret mensupları, korona virüsü nedeniyle ‘evde kalın' çağrısı yaptı. 9 dilden ‘evde kalın' mesajının verildiği klip, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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