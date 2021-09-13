Büyükelçi Landrut: “Sınır güvenliği için işbirliğimizi ve desteğimizi sürdürmeye hazırız”

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, AB'nin geçmiş yıllarda Türkiye'ye sınır güvenliği çalışmalarının yürütülmesi için 350 milyon Euro'ya aşkın bir destek sağladığını hatırlatarak, “Bu çerçevede bizim bu işbirliğimizi ve desteğimizi sürdürmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

Çeşitli ziyaretler ve sınır bölgesinde inceleme yapmak üzere Van'a gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Valilik ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Landrut, Türkiye'nin Van-İran sınırında yaşadığı zorluklar hakkında bilgi aldıklarını belirtti. Afganistan'da yaşanan olayları ve özellikle yönetimin Taliban'a geçmesiyle göç ve güvenlik alanındaki durumunu takip ettiklerini ifade eden Landrut, "Bu zorluklar Türkiye'nin, bölgenin, Avrupa'nın ve dünyanın karşı karşıya olduğu ortak zorluklardır. Bugün Cenevre'de Birleşmiş Milletler himayesinde önemli bir konferans gerçekleştiriliyor. Bu konferansın amacı Afganistan'da artan insani yardım ihtiyacı için fon geliştirmek. Bu çerçevede Avrupa komisyonu da Afganistan içinde, Afgan halkına yönelik insani yardımlarını arttıracağı yönünde bir açıklamada bulundu. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu, insani yardımı dört katını çıkaracak ve yıl sonu itibariyle 200 milyon Euro'yu aşıyor olacaktır. Bu miktara ayrıca üye devletlerin münferit olarak yaptığı taahhütlerle de desteklenecek” diye konuştu.

“Türkiye ve AB uzun yıllardır göç ve sınır yönetimi alanında ortaklar”

Türkiye ve AB'nin uzun yıllardır göç ve sınır yönetimi konularında ortak çalıştığını dile getiren Landrut, "İkinci hedefimiz Türk yetkilileriyle paylaştığımız ortak bir hedef, o da Afganistan'ın komşu ülkelerine destek olarak Afgan mültecilerine koruma sağlanması, onların güvenli bir ortama alınması konusunda komşu ülkelere yardımcı olmaktır. Türkiye ve AB uzun yıllardır göç ve sınır yönetimi alanında ortaklar. Özellikle de bu dönemde doğu sınırında bu konunun daha da önem kazandığını görüyoruz. Zaten ben de burada bu sebeple bir ziyarette bulunuyorum. Biz de Türkiye gibi yasadışı göçün engellenmesini istiyoruz. Bunun yanı sıra göç yönetimi kapasitesinin arttırılması ve güçlendirilmesini, insan kapakçığının, uyuşturucu ve silah kaçakçılığının engellenmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye ile sınır güvenliği ve göç konularında daha fazla işbirliği yapmak istediklerini ifade eden Landrut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıllarda AB, Türkiye'ye uluslararası koruma standartları doğrultusunda sınır güvenliği çalışmalarının yürütülmesi için 350 milyon Euro'ya aşkın bir destek sağladı. Bu çerçevede bizim bu işbirliğimizi ve desteğimizi sürdürmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben tekrar bu fırsata sahip olduğumuz için valimize ve Türk yetkililerine teşekkür ederim. Onların sayesinde kendi gözümle buradaki durumu görme imkanına sahip oldum. Ayrıca onların açıklamalarını dinledim. Bu sayede gelecekte Türkiye'ye yönelik desteklerimizi ve yardımlarımızı en etkin ve en iyi şekilde planlama imkanına sahip olacağız."

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise Türkiye olarak birinci hedeflerinin her insanın kendi ülkesinde barış ve güvenli şekilde hayatının sağlaması olduğunu belirterek, “Kendi ülkelerinde sorun yaşayanların, kendi ülkesinde çözümü konusunda hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın el ele verip sorunu gidermesine inanıyoruz. Yerinden edinmiş insanların kendi memleketlerine dönüşü konusunda da işbirliği yapmamız gerektiğini değerlendiriyorum. AB'nin sınır yönetimi için verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.