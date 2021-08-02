Büyükelçi Mannan'dan Vali Bilmez'e ziyaret

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan'ı makamında ağırladı.

Van programı kapsamında ilk ziyaretini valiliğine yapan Büyükelçi Mannan, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra heyetiyle birlikte makamda Vali Bilmez ile bir süre görüştü. Vali Bilmez, dost ve kardeş ülke Bangladeş'in büyükelçisini Van ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Vali Bilmez, Büyükelçi Mannan'a NASA'nın uzaydan çekilen fotoğraflar yarışmasında birinci olan Van Gölü hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Büyükelçi Mosud Mannan, Van Müzesini gezdiğini, Van Gölü ve Akdamar Adası'nı da gezeceğini söyledi.

Büyükelçi Mannan, ayrıca ziyaret sebebinin turizm dışında Van Valiliği ve büyükelçilik ilişkilerinin daha da güçlenmesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin farklı illeri ve Van'ın ilçelerinde meydana gelen doğal afetler ve yaşanan kayıplar için geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükelçi Mannan, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türk sporcularının başarılarını da tebrik etti.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.