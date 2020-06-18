Büyükşehir arazi yollarını açtı, çiftçinin yüzü güldü

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘tarımsal kalkınma seferberliği' kapsamında arazi yollarında yapılan çalışmalar çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda harekete geçerek tarım araçlarının geçmesine engel teşkil edecek durumdaki yollar için çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, çiftçilerin arazilerine ulaşabilmesi için yeni yollar açılırken, kış mevsiminde meydana gelen yağışlardan dolayı yaşanan bozulma ve hasarları gidermek için de mevcut yolları onarıyor.

Kırsal mahallelerin arazi yolu ihtiyacını karşılamak amacıyla dört koldan çalışmalarını sürdüren ekipler, önümüzdeki günlerde yeni arazi yolu açma çalışmalarına da devam edecekleri belirtildi.