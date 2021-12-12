Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 5. haftayı da kayıpsız kapattı

Lig 16. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 73 Şırnak Belediyesporu 3-1 mağlup etti.

Sezonun ilk maçından bu yana istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, geri de kalan 5 haftada namağlup şekilde yoluna devam ediyor. Son olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi kapalı spor salonunda 73 Şırnak Belediyespor Kadın Voleybol Takımını ağırlayan Van temsilcisi, ilk iki sette 25-18 ve 25-15 ile galip geldi. 3. sette misafir takım 23-25 seti alarak skoru 2-1 yaptı. Oldukça çekişmeli geçen son sette ise 25-22 skorla karşılaşma 3-1 Van temsilcisinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu sonuçla Van ekibi bir maç eksiğiyle aynı puandaki 73 Şırnak Belediyespor ile liderliği paylaştı.