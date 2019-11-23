İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı emin adımlarla yoluna devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı emin adımlarla yoluna devam ediyorTürkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı emin adımlarla yoluna devam ediyor


Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 8. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı, Mardin Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımını 3-0 mağlup etti. 2019-2020 Kadınlar Voleybol sezonun ilk maçından bu yana istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı, geri de kalan 5 haftada 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Son olarak Fevzi Çakmak Ortaokulu Spor Salonunda Mardin Gençlik ve Spor Kulübünü 25-14, 25-14 ve 25-15 setleriyle 3-0 kazanan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın voleybol takımı, 2. Lig 8. Grupta 1 maç eksiğiyle liderin 6 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.