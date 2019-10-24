Büyükşehirin Van Gölü duyarlılığı devam ediyor

Van Gölü'nde kirliliğin önüne geçmek için büyükşehir belediyesinin çalışmaları sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere taşınması için başlattığı iki önemli projesi olan Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma ve Entegre Katı Atık Tesislerinin inşası sürerken, göldeki kirliliğin önlenmesi için de alternatif adımlar atıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden gelen bir ekip, geçmişte İzmit Körfezi'nde yaşanan kirlilikle mücadelede edindiği deneyimlerini Van

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile paylaştı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, sunumlar eşliğinde Van Gölü'nü korumaya yönelik önlemler konuşuldu. İki ekibin de konu ile alakalı karşılıklı illere teknik ziyaretlerin olacağı kararının ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman'ın yanı sıra, genel sekreter yardımcıları Salih Allahverdi ve Esiner Çetin katıldı.