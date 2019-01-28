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Cahit Eldemir: “Çocukların gelişimlerine katkı sağlıyoruz”

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, Van’da yaşamını sürdüren bütün çocukların sosyal, kültürel, sportif ve ruhsal gelişimlerine katkı sağladıklarını söyledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, Van'da yaşamını sürdüren bütün çocukların sosyal, kültürel, sportif ve ruhsal gelişimlerine katkı sağladıklarını söyledi.


Van Ahbap Platformu gönüllüleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Eldemir'i ziyaret etti. Aralarında üniversite öğrencileri, öğretmen, mühendis, doktor ve avukat gibi çeşitli meslek gruplarından gönüllerin bulunduğu Van Ahbap Platformu gönüllüleri, kentte çocuklara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Cahit Eldemir ile bilgi alışverişinde bulundular. Koruma ve bakım altında bulunan, okullarda eğitim öğretimlerine devam eden, haklarında eğitim, danışmanlık, sağlık gibi tedbir kararları verilen ve sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik daha etkin çalışmalar gerçekleştirmenin yollarının da görüşüldüğü ziyarette, çocuklarla beraber kitap okuma etkinliği başta olmak üzere çeşitli çalışmaların yapılması için de planlamalar yapıldı.


Burada konuşan Eldemir, Van'da yaşamını sürdüren bütün çocukların sosyal, kültürel, sportif ve ruhsal gelişimlerine katkı sağladıklarını belirterek, “Çocuklara koruyucu ve önleyici faaliyetler kapsamında sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, aileler ve okullarla işbirliği önemlidir. Daha etkin bir çalışma yürütmek ve daha verimli sonuçlar elde etmek için bu yöntemle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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