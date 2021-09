Çaldıran AYM ekim ayında açılışa hazırlanıyor

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yapımına başladığı Aile Yaşam Merkezi'nin (AYM) ekim ayında tamamlanması hedefleniyor.

İlçede kalıcı projelerin yapımı için çalışmalarını hız kesmeden yürüten Çaldıran Belediyesi, çarşı merkezinde yapımına başladığı AYM'nin bir an evvel hizmete girmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye garajında 400 metrekare alan üzerinde inşa edilen ve bir ay içerisinde tamamlanması hedeflenen Aile Yaşam Merkezinde atölyeler ve çocuklar için oyun alanları yer alıyor.

Çaldıran'da yapılan her hizmetin, halkın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığını belirten İlçe Belediye Başkanı Şefik Ensari, ”Halkımıza gelen her kuruşu, hizmet olarak kendilerine iade etmenin gayreti içerisindeyiz. Hedefimiz, ilçemizde yapılan her hizmetin kalıcı ve yıllar boyu halkımızın hizmetinde olabilmesidir. Projelerimizin nesilden nesile hizmet edebilmesi düşüncesi ile çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu anlamda çarşı merkezine yürüme mesafesinde bir Aile Yaşam Merkezini halkımızın hizmetine sunmayı düşündük. Bir ay içinde tamamlanmasını hedeflediğimiz Aile Yaşam Merkezimizde çok amaçlı salonlar, atölyeler ve çocukların oynayarak zaman geçirebilecekleri oyun salonları mevcut” dedi.