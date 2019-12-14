Çaldıran Belediyesi 19 bin 500 öğrenciyi sinema ile tanıştırdı

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, kırsal mahallelerde bulunan 110 okuldaki 19 bin 500 öğrenciyi sinema ile tanıştırdı.

Çaldıran Belediyesinin organizasyonuyla hayata geçirilen proje kapsamında gezici sinema sayesinde kırsal kesimde bulunan 110 okuldaki 19 bin 500 öğrenci sinema ile tanıştı. Kırsal mahallelerde yaşayan ve şimdiye kadar hiç sinema görmemiş öğrencileri sinemayla tanıştırmayı hedeflediklerini dile getiren Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Öğrencilerimizi sinema ile buluşturmak amacıyla gezici sinemamız 2020 Haziran ayına kadar çocuklarımız için okulların konferans salonlarında film gösterimi yapacak. İlçemizde 110 okulda 19 bin 500 öğrencimiz eğitim öğretim görmektedir. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan binlerce öğrencimiz daha sinema perdesini bile görmüş değildir. Bu öğrencilerimizin sinema ile tanışmasını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

İlçede sinema salonu bulunmadığını ifade eden Başkan Ensari, “Hem eğlenmek hem de sosyal belediyecilik anlamında ilçemizde sinema görme olanağı bulunmayan binlerce öğrencimiz bulunmaktadır. Çocuklarımız sinemayı ancak filmlerde görmekteler. Gezici sinema ile ilçemizde bulunan tüm öğrencilerimiz, okullar tatil edilinceye kadar bazı okulların bahçelerine kurulacak mobil tır içerisinde ve bazı okulların konferans salonlarında film izleyebilecekler. Çocuklarımızı mutlu etmek, sosyalleşme alanı açmak ve kişilerin pozitif yönde gelişimine katkıda bulunmak adına sinema kültürü ile tanıştırdık” ifadelerini kullandı.

Sinema ile tanışan çocuklar ise, Belediye Başkanı Şefik Ensari'ye teşekkür ederek, hayatlarında ilk defa sinema ile tanıştıklarını söyledi. Çocuklar, “Her zaman merak ettiğimiz bir şeydi, kocaman bir perdede film izlemek çok güzel. İran'ın sınırındaki kırsal alana kadar getirilerek okul bahçesine kurulan araç içinde sinema keyfini yaşamak çok güzeldir” şeklinde konuştular.