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Çaldıran Belediyesi cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, korona virüsü salgınına karşı cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, korona virüsü salgınına karşı cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı.


Çaldıran Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüsünün yayılmasını önlemek amacı alınan önlemlere bir yenisi daha ekledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri virüsün engellenmesi adına yapılan denetimler ve dezenfekte çalışmalarının ardından cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı. Hijyenik ve yaşanabilir bir ilçe için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Dünyada ölümcül etkisi olan korona virüsüne karşı bir takım önlemler aldık, almaya da devam edeceğiz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin yaptıkları denetimlerle kamu kurumları, hastane, okul, cami gibi insanların uğradıkları mekanlarda yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından ilçemizde bulunan cadde, sokak ve kamu kurumlarının bahçe merdivenlerini de sabunlu suyla yıkamaya başladık. Hafta için de ilçe genelinde başlatacağımız bahar temizliği ile birlikte önlemlerimizi daha da arttıracağız” dedi.

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