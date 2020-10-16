İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldıran Belediyesi her hafta sonu okulları dezenfekte ediyor

Van’ın Çaldıran Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ilçedeki tüm okulları her hafta sonu dezenfekte ediyor.

Van'ın Çaldıran Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ilçedeki tüm okulları her hafta sonu dezenfekte ediyor.


Çaldıran Belediyesi ekipleri, kırsal mahalleler ile ilçe merkezinde olmak üzere toplam 78 okulda eğitim öğretimin başlamasının ardından dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdı. Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan 78 okulda yapılan dezenfekte çalışmalarının yıl sonuna kadar devam edileceğini ifade eden Belediye Başkan Şefik Ensari, “Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan pandemi sürecinde ilçemizde bulunan tüm eğitim kurumları rutin dezenfekte edilmektedir. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her hafta düzenli dezenfekte edilen okullarımız, eğitim öğretimin devam edeceği tarihe kadar sürecektir. Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ilçemizde bulunan 78 okul eğitim öğretim kurumunda her hafta sonu sınıflar, sıra, masa, idari bölümler, lavabolar, kapı pencereler dahil okullarımızın her yerinde rutin dezenfekten çalışmalarımız devam ediyor. Çaldıran Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim görmeleri için elimizden gelen her türlü hizmeti yapacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.