Çaldıran Belediyesi stabilize yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Van'ın Çaldıran Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı stabilize yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşım kolaylaştıracak stabilize yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şefik Ensari, yolun medeniyet olduğunu belirterek, ”İlçe merkezimiz ve kırsal da bulunan mahallelerimiz, hızla gelişmektedir. Yapılan yeni yapılardan kaynaklı yeni yollara ihtiyaç duyulmaktadır. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı teknik personeller, sürekli saha da aplikasyon çalışmalarını yürütmektedirler. Çaldıran Belediyesi olarak yeniden inşa edilen yapılara ulaşımın daha rahat sağlanması için yeni yollar açıyor, vatandaşlarımızın ulaşımına katkı sağlıyoruz” dedi.

Gelecek sene yaz sezonu ile birlikte stabilize yolları parke taşları ile süsleyeceklerinin altını çizen Ensari, “Hedefimiz, ilçemizde ulaşımla alakalı eksikleri tamamlayarak halkımızın hayır duasını alabilmektir” ifadelerini kullandı.