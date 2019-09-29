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Çaldıran Belediyesi standına yoğun ilgi

Van’ın Çaldıran Belediyesi, bu yıl düzenlenen ‘10.

Van'ın Çaldıran Belediyesi, bu yıl düzenlenen ‘10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı' ile ‘3. Uluslararası Batı-Asya Turizm Araştırmaları Kongresi'ne damgasını vurdu.


Çaldıran Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, fuarda açılan stant; katılımcı ve ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Fuarın en gözde standı olan ve ilçeye has domates ile salatalığın yanı sıra el sanatları ürünlerinin de yer aldığı stantta sahnelenen Hacivat-Karagöz ve kukla oyunları ize ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.


Ziyaretçilerin en çok uğradığı stantların başından gelen Çaldıran Belediyesinin standı, çocuklar kadar büyüklerin de ilgi odağı oldu. Domates ve salatalık ikramının ardından sahnelenen Hacivat-Karagöz ile kukla gösterini büyük bir keyifle izleyen ziyaretçiler, emeklerinden dolayı Çaldıran Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.

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