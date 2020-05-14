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Çaldıran Belediyesinde temizlik seferberliği

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ekiplerince mahalle aralarında yürütülen temizlik seferberliği aralıksız devam ediyor.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ekiplerince mahalle aralarında yürütülen temizlik seferberliği aralıksız devam ediyor.


İlçede ilk defa mahalle aralarında bulunan cadde ve sokaklar temizlenerek toprak dolan kanaletleri temizleniyor. Kaldırımlarda yeşeren otların da temizlendiği çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şefik Ensari, temizlik hizmetinin bu denli yapılmasının ilçede bir ilk olduğunu söyledi. Çaldıran'ı yaşanabilir bir ilçe haline getirmeye kararlı olduklarını ifade eden Başkan Ensari, “İlçemizde belediye otuz yıldan fazladır hizmet vermektedir. Belediyemiz Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilk defa böyle bir hizmet sunmaktalar. Mahalle aralarında temizlik yapılmış ancak bordür kanaletlerimiz zaman aşımına uğrayarak tıkanmış, kaldırımlarımız gelişi güzel yetişen otlarla kaplanmış. Ekiplerimizin hummalı çalışmaları sonucu bir ilke imza atılarak, ilçemizi yaşanılabilir model ve modern bir ilçe haline getirmeye çalışıyoruz” dedi.


Mahalle sakinleri ise yıllardır kaldırım ve kanaletlerin temizlenmediğini belirterek, “Mahalle aralarının bu denli temizlendiğine ilk defa şahit oluyoruz. Allah belediye yetkililerinden ve emekçilerinden razı olsun” ifadelerini kullandılar.

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