Çaldıran Belediyesinden 275 bin liralık tasarruf

Van'ın Çaldıran Belediyesi, ağır kış şartları nedeniyle bozulan bordürlü kilitli parke taşlı yolları kendi imkanlarıyla onararak 275 bin liralık tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yolların yapımını kendi imkanlarıyla yaparak tasarruf tedbirlerini uyguluyor. İlçede geçen yıllarda yapılan bordürlü kilitli parke taşlı yolların onarımını sürdürüyor. Bozulan yollar için ihaleye çıkmadan belediyenin imkanlarıyla onarılacağını dile getiren Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede toplam 5 bin metrekare onarılacak alan olduğunu söyledi. Ensari, “İlçemizde geçmiş dönemlerde çarşı ve mahalle aralarında bordürlü kilitli parke taşlarından oluşan yollar yapılmış, ancak Çaldıran'da özellikle ilkbahar mevsiminde su seviyesi 1,5 metreye kadar yükselmektedir. Bu da zaman zaman yapılan kilitli parke taşlı yolların bozulmasına neden olmaktadır. İlçemizde 5 bin metrekare belirli aralıklarla bozulmuş yollarımız bulunmaktadır. Bu bozulan yolların 3 bin 500 metrekaresi zeminin bozuk olmasından dolayı, bin 500 metrekaresi de mahalle sakinlerinin su şebeke onarımlarından dolayı yapılan kazılarda bozulan yollardır. VASKİ Genel Müdürlüğünün su onarımlarından dolayı kazmış oldukları yolları yapmaları gerekirken yapmadıkları için halkımızın mağdur olmaması için Çaldıran Belediye olarak bizler yapıyoruz. Yıl sonuna kadar yapımını tamamlamayı planladığımız kilitli parke taşlı yollarımızın normal ihale bedeli 275 bin liradır. Bu çalışmayı tamamen belediyemizin personeli ve kullanılmayan taşlarla gerçekleştirerek bu paranın tamamı belediyemizin bütçesinde kalarak halkımızın başka hizmetinde harcayacağız. Burada halkımızın bir tek kuruşunu lüzumsuz harcamadan kimselere peşkeş çekmeden halka hizmeti Hakk'a hizmet düsturu ile sürdürerek, verdiğimiz vaatleri tek tek yerine getireceğiz” dedi.