Çaldıran Belediyesinden ‘aşı olmayan kalmasın' kampanyası

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 18 yaş üstü herkesin aşı olması için stant kuruldu.

Çaldıran İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından belediye hizmet binasının bahçesine kurulan stantta 18 yaş üstü herkesin korona virüs aşısı olması sağlanıyor. ‘Aşı Olmayan Kalmasın' ismi verilen kampanyada İlçe Sağlık Müdürü Dr. Çağrı Gökçe ve Belediye Başkanı Şefik Ensari stantta bulunarak farkındalık oluşturdu. 18 yaş üstü gençlere eşlik ederek 3 doz aşısını yaptıran Başkan Ensari, eski günlere dönmenin tek yolunun aşı olmaktan ve belirlenen kurallara uymaktan geçtiğini söyledi. Başkan Şefik Ensari, “Çaldıran Belediyesi olarak ‘Aşı Olmayan Kalmasın' kampanyasını başlattık. 18 yaş ve üstü gençler aşı oranının az olduğunu gördük. Bunu da ortadan kaldırmak için sağlık müdürlüğümüzle birlikte böyle bir stant açtık. Güzel ve kaliteli bir yaşam elde edebilmemiz için herkesimden insanın aşı olması lazım. Eski ve güzel günlere dönmenin yolu aşı olmaktan geçer” dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Çağrı Gökçe de, gençler arasında aşı konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Gençlerimizin aşılanması için belediye başkanımız ile birlikte bir kampanya başlattık. Açtığımız stantta gençlerimizi korona virüse karşı aşılıyoruz. Bunun dışında kırsal mahalleleri tek tek dolaşarak vatandaşlarımızın aşı olmasını sağlıyoruz. Aşı çalışması sırasında belediyemizin ikramları da oluyor” ifadelerini kullandı.

Aşı olan Mehmet Kaya ise açılan standa aşı olmak için geldiğini belirterek, “Güzel bir hizmet oldu. Randevusuz aşı olmak isteyen vatandaşlarımız standa büyük ilgi gösteriyor. Böylesi güzel sunulan hizmetten dolayı emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.