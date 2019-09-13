Çaldıran Belediyesinden aşure ikramı

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla bin 500 kişiye aşure dağıtıldı.

Çaldıran'da Cuma namazı çıkışı Merkez Hacı Haydar Yıldırım Camii'nde belediye tarafından cemaate aşure ikram edildi. Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Cumhuriyet Savcıları Ali Saban ve Atacan Özata, Hakimler Musa İncekan ve Abdurrahman Demirci, AK Parti Van İl Eski Başkanı Zahir Soğanda, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çetin Okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi'nin de katılımıyla yapılan aşure dağıtımı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çaldıran Belediyesi olarak Muharrem ayı nedeniyle aşure ikramında bulunduklarını belirterek, “Bugün Merkez Hacı Haydar Yıldırım Camimizde kılınan Cuma namazı sonrası belediyemizin ikramı olan aşuremizi dağıttık. Muharrem ayı ilahi bereket, feyz ve ihsanın bollaştığı kutsal aylarımızdandır. Bu feyz ve bereketin kardeşlik duygusu içinde geçmesini Allah'tan diliyorum. Bugün burada yaklaşık bin 500 kişi ile Aşure Günü'nde buluşmanın mutluluğunu yaşarken, Türk bayrakları görseliyle süslenen aşuremizi halkımızla paylaşmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.